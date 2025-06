Obława w Starej Wsi. Nowe informacje policji

To już czwarta doba obławy w Starej Wsi koło Limanowej.

Reklama

Teren poszukiwań jest obszerny i trudnodostępny. Są ogromne lasy, jest górzyście. Te wszystkie aspekty wpływają na to, jakie nasze działania są trudne. Przyjechali do nas funkcjonariusze z całej Polski. Mamy wiele specjalistycznych grup. Są kontrterroryści, zespoły poszukiwawcze, oddziały prewencji policji. Codziennie jest tutaj 500 funkcjonariuszy. To są bardzo duże siły, które ciągle pracują - powiedziała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka limanowskiej policji asp. szt. Jolanta Batko.

Policjantka wyjaśniła, że "cały czas policjanci prowadzą intensywne poszukiwania za 57-letnim mężczyzną". Wykorzystywane są policyjne drony, śmigłowiec policyjny. Do przeszukania mamy masyw leśny, czyli około 200 hektarów. To ogromny teren. Staramy się kawałek po kawałku sprawdzać. Równolegle funkcjonariusze sprawdzają budynki, pustostany, wszystkie inne miejsca, gdzie może się ukrywać - mówiła.

Apel policji ws. poszukiwań Tadeusza Dudy

Reklama

Cały czas otrzymujemy informacje, że ktoś widział poszukiwanego w okolicy. My bardzo prosimy o takie wiadomości, jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat. Wszystko weryfikujemy, jeśli będziemy mieli takie potwierdzenie, to na pewno będziemy o tym informować. Apelujemy, aby nie podejmować samodzielnej interwencji wobec 57-latka - komentowała policjantka w rozmowie z TVN24.

Rzeczniczka prasowa zaznaczyła także, że w poszukiwaniach bierze udział wojsko za pomocą drona, straż graniczna i GOPR. Działania są prowadzone nieprzerwanie od chwili zdarzenia - powiedziała.

Obława na podejrzanego

Tadeusz Duda, 57-letni mieszkaniec Starej Wsi, jest podejrzewany o zamordowanie swojej 26-letniej córki i 31-letniego zięcia oraz ciężkie zranienie teściowej, która wciąż walczy o życie w szpitalu. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna miał uciec w kierunku kompleksu leśnego. Na razie nie udało się go schwytać.

Jak podawały media Tadeusz Duda był widziany ostatni raz w sobotę około godziny 22., kiedy opuścił las w pobliżu swojego domu i oddał strzał w stronę funkcjonariuszy, po czym zniknął w lesie. Policja ostrzega, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny.