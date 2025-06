Jak przekazał TVP3 mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji w poniedziałek po 13:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na terenie jednej z firm w miejscowości Kłosowice w powiecie międzychodzkim.

Tragiczny finał kłótni

Doszło do kłótni między dwiema osobami, pracującymi w firmie w Kłosowicach. Mężczyzna zaatakował i ugodził nożem swoją życiową partnerkę, a następnie próbował popełnić samobójstwo. Policjanci, jak i ratownicy natychmiast przybyli na miejsce. Policja sprawdza, czy w firmie był monitoring i zabezpieczy ewentualne nagrania, by wyjaśnić, co zaszło między mężczyzną a kobietą.

W jakim stanie są ranni?

Życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo, została przetransportowana śmigłowcem LPR do Poznania. Mężczyzna walczy o życie w szpitalu w Międzychodzie.