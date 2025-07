Intensywne ulewy to dopiero początek. Co jeszcze nas czeka? Prognoza pogody na wtorek, 8 lipca

We wtorek, 8 lipca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem dużego, a okresami nawet całkowitego zachmurzenia, choć pojawią się też przejaśnienia i krótkotrwałe rozpogodzenia. W wielu regionach spodziewane są przelotne opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia. Miejscami możliwe są burze, lokalnie z gradem. Najsilniejsze zjawiska burzowe prognozowane są na późne popołudnie i wieczór, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. Tam burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu (do 35–40 mm) oraz porywisty wiatr osiągający w czasie burz do 70 km/h.

Reklama

Jaka będzie temperatura we wtorek? Oto prognoza pogody

We wtorek temperatura w ciągu dnia będzie zróżnicowana:

15-17 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Sudetów.

18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

21-24 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju.

Do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, głównie z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie zmienny. W partiach szczytowych Sudetów wieczorem porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę (8/9 lipca 2025 roku) spodziewane jest duże zachmurzenie, choć na północnym zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. W wielu miejscach wystąpią opady deszczu, które na południu i w centrum kraju mogą być umiarkowane i silne. Na południowym wschodzie utrzymają się burze. Suma opadów wyniesie: do 50 mm w centrum, do 40 mm na południu, do około 10 mm na północy i krańcach zachodnich. Temperatura w nocy wyniesie: 9-12 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, 11 stopni Celsjusza na zachodzie, 14 stopni Celsjusza w centrum, do 18 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz możliwe są porywy do 65 km/h.