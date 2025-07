Czy to już koniec burz z gradem i niskich temperatur? Prognoza pogody na wtorek, 15 lipca

We wtorek, 15 lipca, Polska znajdzie się pod wpływem niżu z ciepłym i wilgotnym powietrzem polarnym morskim, co oznacza kontynuację letniej, choć niestabilnej pogody. Należy spodziewać się zachmurzenia od umiarkowanego do dużego. Przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym miejscami towarzyszyć będzie grad. Największe opady, do 25 mm, mogą wystąpić na południu i południowym zachodzie, podczas gdy w pozostałych regionach spodziewamy się od 10 do 15 mm deszczu.

Jaka temperatura we wtorek, 15 lipca? Prognoza pogody

Temperatura we wtorek, 15 lipca 2025 roku, w ciągu dnia będzie zróżnicowana: na północy kraju od 22 do 25 stopni Celsjusza, na południu kraju do 28 stopni Celsjusza, nad morzem nieco chłodniej, około 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Podczas burz oraz w Sudetach możliwe są porywy wiatru do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

W nocy z wtorku (15 lipca) na środę (16 lipca) prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane z okresami dużego zachmurzenia. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze, które jednak powinny stopniowo słabnąć, a suma opadów wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. W trakcie burz porywy mogą osiągnąć do 55 km/h.