W Stargardzie wykryto bakterię cholery u starszej pacjentki, która trafiła do szpitala z ciężką biegunką. Profesor Miłosz Parczewski, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych, precyzuje jednak, że na razie to przypadek "podejrzenia cholery". Badania na obecność toksyny cholery nadal trwają, co jest kluczowe dla pełnego potwierdzenia diagnozy.