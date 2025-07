W tych rejonach przydadzą się parasole. Prognoza pogody na piątek, 25 lipca

W najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się w Polsce stabilnej, słonecznej i spokojnej pogody, spowodowanej trwałym układem wyżowym. Zamiast tego, prognozy wskazują na formowanie się nowego niżu pochodzenia śródziemnomorskiego. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ten układ baryczny przesunie się w stronę Polski, przynosząc ze sobą intensywne opady deszczu.

Jaka pogoda w piątek, 25 lipca? Oto prognoza pogody

Piątkowa prognoza pogody przewiduje zachmurzenie o zmiennym stopniu, od umiarkowanego po duże, choć możliwe są okresowe przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia. W różnych częściach kraju mogą wystąpić przelotne deszcze i burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy południowych, południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich regionów Polski. Podczas burz opady mogą lokalnie osiągnąć sumę do 20 mm, a porywisty wiatr wiać z prędkością do 60 km/h. Maksymalne temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 24 do 27 stopni Celsjusza. Nieco niższe wartości, w przedziale od 21 do 23 stopni Celsjusz, odnotowane zostaną w strefie nadmorskiej, na obszarach podgórskich oraz w niektórych miejscach na wschodzie kraju. Wiatr będzie wiał z siłą od słabej do umiarkowanej, głównie z kierunków zachodnich, przy czym nad morzem może okresowo zmieniać kierunek na północno-zachodni.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku (25 lipca) na sobotę (26 lipca) dominować będzie duże zachmurzenie, ale pojawią się także przejaśnienia. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Prognozuje się również powstawanie mgieł, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, o zmiennych kierunkach, z przewagą wiatrów zachodnich.