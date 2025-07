Przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie nawet ulewy. Prognoza pogody na sobotę, 26 lipca

Synoptycy informują, że w najbliższych dniach nie ma co liczyć na stabilną, słoneczną pogodę. Z północnych Włoch w kierunku Polski przemieszcza się niż Karlheinz, który może przynieść intensywne opady. Chociaż rozkład deszczu jest trudny do przewidzenia, ryzyko lokalnych, silnych opadów pozostaje wysokie, dlatego warto na bieżąco śledzić sytuację pogodową.

Jaka temperatura w sobotę, 26 lipca? Prognoza pogody

W sobotę, 26 lipca,, w całym kraju przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Prognozowana suma opadów wyniesie do 15 mm, w rejonach podgórskich Karpat do 20 mm, a na zachodzie nawet 30–35 mm. Termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza nad morzem, przez 23-25 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, do 28-29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Na obszarach podgórskich temperatura wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich i północnych, na wybrzeżu nieco silniejszy. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty (26 lipca) na niedzielę (27 lipca) zachmurzenie utrzyma się duże, z przejaśnieniami zwłaszcza na północnym wschodzie. Miejscami nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a w południowej połowie kraju również burze. Suma opadów wyniesie do 10 mm w centrum i do 20-25 mm na południu. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Przedgórzu Sudeckim do 15-19 stopni Celsjusza w pozostałych regionach. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych, na południu zmienny. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h.