Ostrzeżenia IMGW przed upałami w 8 województwach. Prognoza pogody na środę 13 sierpnia

Środa, 13 sierpnia 2025 roku, zapowiada się słonecznie i pogodnie, bez opadów w większości kraju. Na niebie dominować będzie bezchmurne niebo lub niewielkie zachmurzenie.

Reklama

Jaka będzie temperatura w środę, 13 sierpnia? Prognoza pogody

Temperatura w środę, 13 sierpnia, będzie zróżnicowana w zależności od regionu: najchłodniej nad morzem, około 22−23 stopni Celsjusza, natomiast na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat słupki rtęci wskażą 24−26 stopni Celsjusza. W centrum i na południu temperatura wyniesie około 28−29 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie może osiągnąć nawet 31−32 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunku południowo-wschodniego, a nad morzem z północnego wschodu.

Jaka będzie pogoda w nocy ze środy na czwartek?

Noc ze środy na czwartek będzie bezchmurna, z temperaturami od około 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie, do 18 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Wiatr pozostanie słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Alerty IMGW na środę, 13 sierpnia

Zgodnie z prognozą IMGW, na środę 13 sierpnia 2025 roku, synoptycy wydali alerty pogodowe. Mogą pojawić się alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi) i opolskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed skwarem będą obowiązywały w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych), śląskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).