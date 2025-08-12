"Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych" napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Flagi UPA na Stadionie Narodowym

Szef rządu nawiązał do dwóch wydarzeń: spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w najbliższy piątek, a także do koncertu na Stadionie Narodowym. W sobotę odbył się tam koncert białoruskiego rapera Maksa Korzha.

Wśród publiczności widać było osoby z flagami OUN-UPA, co nagłośnił m.in. poseł PiS Dariusz Matecki. Policja zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łącznie prawie 11,5 tys. złotych. Do sądu skierowali 38 wniosków o ukaranie.

Spotkanie Putina z Trumpem

Do spotkania prezydentów USA i Rosji: Donalda Trumpa i Władimira Putina dojdzie w piątek w amerykańskim stanie Alaska. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Trump zasugerował, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą.

Będzie to pierwsze, bezpośrednie spotkanie obu przywódców od czasu rozpoczęcia przez Trumpa drugiej kadencji. Amerykańskie stacje CBS News i NBC News poinformowały, że Biały Dom nie wyklucza, iż w szczycie na Alasce mógłby w bliżej nie określony sposób uczestniczyć też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.