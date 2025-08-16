Czy to będzie kolejny dzień upałów powyżej 30 stopni? Prognoza pogody na sobotę, 16 sierpnia 2025

Długi weekend sierpniowy, a konkretnie sobota, 16 sierpnia 2025 roku, rozpocznie się słonecznie, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. A jak będzie dalej?

Pogorszenie pogody w sobotę, 16 sierpnia 2025

W sobotę po południu jednak w pasie od Dolnego Śląska aż po Suwalszczyznę należy spodziewać się pogorszenia pogody. Pojawią się tam przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być gwałtowne. W ich trakcie możliwe są intensywne opady, porywy wiatru do 70 km/h, a nawet drobny grad.

Jaka będzie temperatura w sobotę, 16 sierpnia? Prognoza pogody

W sobotę, 16 sierpnia 2025 roku, temperatury będą wahać się od 25 do 27 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 30 do 32 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.

Czy będzie wiało w sobotę? Oto prognoza pogody

W sobotę wiatr początkowo będzie wiał z południowego wschodu, jednak w drugiej części dnia, wraz z napływem chłodniejszego powietrza, zmieni kierunek na północno-zachodni.