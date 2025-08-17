Wyraźnie ochłodzenie i przelotne opady deszczu. Prognoza pogody na niedzielę, 17 sierpnia 2025

Niedziela, 17 sierpnia 2025 roku, przyniesie wyraźne ochłodzenie po przejściu frontu atmosferycznego, co dla wielu będzie ulgą po upalnych dniach. W większości kraju będzie słonecznie, jednak na północnym wschodzie, od Mazur po Podlasie, pojawi się więcej chmur, które mogą przynieść słabe, przelotne opady deszczu.

Reklama

Prognoza pogody na niedzielę, 17 sierpnia 2025. Jak będzie temperatura?

Temperatury w niedzielę, 17 sierpnia, będą znacznie niższe niż w poprzednich dniach, wynosząc od 21-23 stopni Celsjusza na północy do 24-26 stopni Celsjusza na południu Polski. Powietrze będzie rześkie i bardziej wilgotne. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, będzie słaby lub umiarkowany, a silniejszy dopiero nad morzem.

Jaka temperatura będzie w niedzielę wieczorem? Oto prognoza pogody

W niedzielę wieczorem należy spodziewać się szybkiego spadku temperatury - w wielu regionach do 13-15 stopni Celsjusza, a na obszarach podgórskich nawet poniżej 10 stopni Celsjusza.