Nie należy spodziewać się upałów. Prognoza pogody na wtorek, 19 sierpnia

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro, we wtorek, 19 sierpnia 2025 roku, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez wyż, którego centrum przesuwa się w stronę Islandii i Grenlandii. Taka sytuacja spowoduje, że do kraju napłynie cieplejsze powietrze.

Prognoza pogody na wtorek, 19 sierpnia 2025 roku. Prognoza na dzień

We wtorek większa część Polski może liczyć na małe i umiarkowane zachmurzenie. Wyjątkiem będzie Pomorze, gdzie spodziewane jest pełne słońce. W ciągu dnia temperatury maksymalne wyniosą od 23 do 26 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą 21-22 stopnie. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Na południu kraju będzie zmienny, głównie południowy.

Prognoza pogody na noc

W nocy z wtorku (19 sierpnia) na środę (20 sierpnia) zachmurzenie będzie małe, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie będzie umiarkowane lub duże. Tam też może wystąpić słaby, przelotny deszcz. Temperatury minimalne wyniosą od 11 do 15 stopni Celsjusza. W kotlinach karpackich będzie znacznie chłodniej, z możliwym spadkiem temperatury nawet do 6-8 stopni. Wiatr na Pomorzu będzie zachodni, a w pozostałej części kraju południowo-zachodni i południowy.