Wysoka temperatura się utrzyma, ale pojawią się także burze. Prognoza pogody na czwartek, 21 sierpnia

W czwartek, 21 sierpnia 2025 roku, na północy Polski, zwłaszcza na wybrzeżu, wystąpi umiarkowane do dużego zachmurzenie, możliwe są także niewielkie opady deszczu. W pozostałych regionach niebo będzie mocno zachmurzone. W rejonie Karpat spodziewane są opady deszczu, które miejscami mogą być intensywne. Na obszarze od Pogórza Sudeckiego, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, Kielecczyznę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, prognozowane są burze z przelotnymi opadami deszczu. Suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm.

Jaka temperatura w czwartek, 21 sierpnia 2025 roku?

W czwartek temperatura powietrza w większości kraju wyniesie od 21 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północy i południu, gdzie termometry pokażą od 17 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, głównie wschodni, a na północy zachodni lub zmienny. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody. Jaka będzie pogoda w nocy?

W nocy z czwartku (21 sierpnia) na piątek (22 sierpnia) w południowo-wschodniej Polsce będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Spodziewane sumy opadów to 10-20 mm, a w Karpatach nawet 20-30 mm. Początkowo możliwe są burze. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego, z lokalnym wzrostem. Niewielkie opady deszczu są możliwe na zachodzie i wybrzeżu. Minimalna temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Nad morzem i na południu może być cieplej, do 15 stopni Celsjusza, natomiast na północnym wschodzie lokalnie temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW na czwartek, 21 sierpnia 2025 roku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje wydanie alertów pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla następujących województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego (w południowej części).