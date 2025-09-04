Pogoda na 4 września

Noc: Na początku nocy pogoda będzie bardzo spokojna. Niebo będzie prawie bezchmurne, co oznacza, że można spodziewać się wielu gwiazd.

Dzień: Sytuacja zacznie się zmieniać po wschodzie słońca. Zachmurzenie, które rano było małe, zacznie się stopniowo zwiększać, począwszy od zachodniej części regionu. W końcu dnia niebo może być częściowo lub całkowicie zachmurzone.

Prognoza pogody. Deszcz i burze 4 września

W czwartek, 4 września 2025 roku, w ciągu dnia należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Oznacza to, że deszcz będzie padał na krótko, w różnych miejscach i nie w sposób ciągły. Możliwe są także burze, którym może towarzyszyć silniejszy wiatr. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h, co może być uciążliwe.

Jaka będzie temperatura 4 września?

Temperatura minimalna: W nocy najniższa temperatura wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na obszarach położonych bliżej gór, czyli w rejonach podgórskich, będzie nieco chłodniej, od 12 do 15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna: W ciągu dnia najcieplej będzie od 24 do 27 stopni Celsjusza. W górach temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało w czwartek, 4 września?

W czwartek wiatr będzie ogólnie słaby. Na początku dnia będzie wiał z południowego wschodu, a następnie jego kierunek będzie się zmieniał, co jest typowe dla słabych wiatrów.