W sobotę ok. godz. 18.30 dwie dorosłe osoby - wbrew zakazowi - weszły na teren poligonu przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego obie osoby zostały poważnie ranne. O tym incydencie poinformowała w sobotę wieczorem Żandarmeria Wojskowa w mediach społecznościowych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi ŻW pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Ewakuacja w związku ze znalezieniem materiałów wybuchowych

Rzecznik ŻW ppłk Paweł Durka poinformował, że w mieszkaniu rannych Żandarmeria Wojskowa znalazła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. "W związku z powyższym podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków; to jest w Warszawie przy ulicy Zawiszaków. (...) Szczęście w nieszczęściu, że to jest okolica domków jednorodzinnych, więc dużo ludzi nie będzie ewakuowanych, ale obszar spory" - zaznaczył ppłk Durka. Dodał też, że na miejscu są m.in. pirotechnicy z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i patrol saperski z Wesołej.

Reklama
Tajemnicza opaska na oku Grzegorza Brauna. 'Odkleiło się oczko temu misiu'
Tajemnicza opaska na oku Grzegorza Brauna. "Odkleiło się oczko temu misiu"

Zobacz również
Reklama

W trakcie incydentu na terenie poligonu w Rembertowie nie było wojska i nie trwało żadne szkolenie. Jak pokreślił rzecznik ŻW, interweniowały od razu po wybuchu służby - medyczne, ŻW oraz patrol saperski. Obie osoby poszkodowane, po udzieleniu pomocy medycznej, trafiły do szpitali. "Na chwilę obecną czynności na miejscu zdarzenia zostały zakończone. Nie jest wykluczone, że biegły w trakcie ekspertyzy będzie chciał się tam jeszcze pojawić" - dodał. "Zbieramy materiał dowodowy, będą ekspertyzy biegłego w tej sprawie, dochodzenie trwa. To dopiero początek sprawy" - zaznaczył.

Wiadomo, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Zima nadejdzie szybko?
Wiadomo, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Zima nadejdzie szybko?

Zobacz również

Absolutny zakaz wchodzenia na poligon

Rzecznik zaapelował, aby bezwzględnie respektować zakazy wejścia na tereny wojskowe. "Każde wejście na teren poligonu wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli w większości przypadków nie kończy się tragicznie. Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do oznaczeń i zakazów" - podkreślił.