Grzegorz Braun przyznał w programie na YouTube, że poddał się operacji, która jednak się nie udała. Czeka go więc długie leczenie. Braun ujawnił, że cierpi na odklejenie siatkówki. Jak zaznaczył, nie było to wynikiem konkretnego urazu. Po prostu się czasem tak weźmie i oderwie - mówił.

Braun może stracić wzrok w jednym oku

Choć rokowania nie napawają optymizmem, Braun stara się podchodzić do tego z humorem. Odkleiło się, odkleiło się oczko temu misiu - zażartował polityk, nawiązując do kultowej sceny z filmu „Miś”. Tak się zdarza, tak jakby ekran się oderwał - wyjaśnił, dodając, że wciąż zamierza próbować kolejnych metod leczenia. Polityk otwarcie przyznał, że musi liczyć się z możliwością trwałej utraty wzroku w jednym oku. Może się już napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić. Jedyna rzecz, która jest realnie odmiennie niekorzystna, to jest tempo czytania. Na dwa oczka się szybciej czyta - stwierdził.

Grzegorz Braun może stracić immunitet w PE

Parlament Europejski zajmie się kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej w związku z publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz. Aby pociągnąć posła do Parlamentu Europejskiego do odpowiedzialności karnej niezbędne jest uprzednie uzyskanie zgody PE.