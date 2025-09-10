Rosyjski dron spadł na dom mieszkalny

Do zdarzenia doszło nad ranem w miejscowości Wyryki (powiat włodawski) na Lubelszczyźnie, gdzie zestrzelony rosyjski dron spadł na dom mieszkalny. Rzecznik prasowy Urzędu Gminy we Włodawie potwierdził, że zniszczeniu uległ cały dach tego budynku oraz pojazd zaparkowany bezpośrednio w jego pobliżu.

"Dzisiaj nad ranem w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu" - stwierdził Bogusław Mikulski zapytany przez Dziennik Wschodni.

Według kolejnych informacji nie jest to jedyny przypadek, kiedy dron spadł na prywatne posesje. Służby miały bowiem otrzymać doniesienia o podobnym przypadku w gminie Krzywowierzba. Na moment pisania tego tekstu nie ma żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.

Niespokojna noc nad polskim niebem

W nocy z wtorku na środę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Od momentu pojawienia się pierwszych informacji w tej sprawie polskie służby pracowały i nadal pracują nad zabezpieczeniem wszystkich miejsc, gdzie drony mogły spaść i wyrządzić szkody.

W ramach akcji zabezpieczającej poderwane zostały nie tylko polskie, ale także wiele NATO-wskich maszyn, które patrolowały wschodnią granicę Polski. Politycy apelują o spokój i zachowanie rozsądku, a w przypadkach natrafienia na szczątki drona o niezwłoczne poinformowanie służby. Prezydent Karol Nawrocki zwołał z tego powodu odprawę w BBN, na której pojawić się ma także Donald Tusk.