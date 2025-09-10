Rosyjskie drony zestrzelone na terenie Polski. Gdzie znaleziono ich szczątki?

W nocy z wtorku 9 września na środę 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Kilka z nich zostało zestrzelonych. Teraz sprawę bada lubelska prokuratura.

Wojsko ostrzega przed szczątkami dronów. Jest apel Sztabu Generalnego
Wojsko ostrzega przed szczątkami dronów. Jest apel Sztabu Generalnego

Szczątki maszyn odnaleziono w sześciu miejscowościach. Informację o tym, gdzie je odnaleziono podała Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie. Te miejscowości to:

  • Cześniki w pow. zamojskim,
  • Czosnówka w pow. bialskim,
  • Krzywowierzba-Kolonia w pow. parczewskim,
  • Wychalew w pow. parczewskim,
  • Wochyń w pow. radzyńskim,
  • Wyrki wola w pow. włodawskim.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co dalej?

Naruszenie krajowej przestrzeni powietrznej jest badane przez prokuraturę. Jak poinformował premier Donald Tusk "konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4. NATO". Jesteśmy zdeterminowani z panem prezydentem, ministrami, by działać jak jedna pięść. W takich chwilach musimy zdać egzamin jedności - stwierdził szef rządu.

Zdaniem marszałka Szymona Hołowni "Polska ma prawo oczekiwać od sojuszników jasnych deklaracji". To, co stało się w nocy w Polsce, w symboliczny sposób stało się też we Francji, w Niemczech, we wszystkich krajach NATO - stwierdził marszałek Sejmu.