Prognoza pogody dla sportowców na 18 września. Jak się ubrać w czwartek?

W czwartek, 18 września 2025 roku, temperatury będą bardzo przyjemne, od 17 do 20 stopni Celsjusza, a jedynie w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej, około 15 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego, będzie słaby lub umiarkowany, ale miejscami porywisty, co może nieco obniżyć odczuwalną temperaturę. Nad morzem wiatr będzie silniejszy, w porywach do 65 km/h.

Noc utrzyma duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a po północy od południowego zachodu będzie się przejaśniać. Nieliczne, słabe opady deszczu pojawią się zwłaszcza na północy i wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 15 stopni Celsjusza, nad morzem około 17 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby, tylko na północy porywisty. Pamiętaj, że w Tatrach możliwe są bardzo silne porywy wiatru.

Jaka jakość powietrza w czwartek, 18 września?

Jeśli chodzi o jakość powietrza, prognozy są optymistyczne – poziom zanieczyszczenia powietrza ma być niski, co oznacza bardzo dobre warunki do uprawiania sportów na zewnątrz, bez obaw o smog.

Warunki dla aktywności na zewnątrz

Warunki do uprawiania sportów na świeżym powietrzu będą generalnie dobre, jednak należy mieć na uwadze przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr, który może wpływać na odczuwalną temperaturę.

Jak się ubrać?

Ze względu na zmienną pogodę i możliwość opadów, ubieranie się na cebulkę jest najlepszym rozwiązaniem. Zaleca się stosowanie odzieży sportowej z materiałów technicznych, które odprowadzają wilgoć i utrzymują ciało w odpowiedniej temperaturze.

Warstwa pierwsza (przy ciele): Termoaktywna koszulka z długim lub krótkim rękawem (zależnie od preferencji i odczuwalnej temperatury). Unikaj bawełny, która nasiąka potem i wychładza organizm.

Warstwa druga (ocieplająca): Lekka bluza lub polar, którą można łatwo zdjąć w razie wzrostu temperatury.

Warstwa trzecia (zewnętrzna): Wiatrówka lub lekka kurtka przeciwdeszczowa, chroniąca przed wiatrem i przelotnym deszczem.

Warto również pamiętać o nakryciu głowy, zwłaszcza przy silniejszym wietrze, a także o odpowiednim obuwiu, które zapewni przyczepność na mokrej nawierzchni.