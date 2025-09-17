Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września doszło do nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Cześć polityków kwestionowała jednak fakt, że drony nad Polską były celowym aktem zastraszania ze strony Rosji. Radio Zet zleciło w tej sprawie sondaż firmie IBRiS. W badaniu zadał ankietowanym pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę mogło być pomyłką?".

Kto zgadza się w Trumpem?

81,7 proc. ankietowanych nie zgadza się z takim wyjaśnieniem. 46,6 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę mogło być pomyłką. 35,1 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

10,6 proc. badanych przychyliło się do sugestii Trumpa, jakoby incydent z rosyjskimi dronami był pomyłką, z czego 2,4 proc. zdecydowanie się zgodziło, a 8,2 proc. raczej przyznało mu rację. Pozostały odsetek (7,7 proc.) to osoby niezdecydowane.

W pomyłkę wierzą głównie wyborcy Konfederacji i KO

Ciekawie wyglądają wyniki badania w podziale na wyborców poszczególnych partii. Okazało się, że wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną najchętniej uznają za pomyłkę wyborcy Konfederacji (18 proc. na »tak«, 67 proc. na »nie«), Koalicji Obywatelskiej (17 proc. na »tak«, 81 proc. na »nie«) i Nowej Lewicy (17 proc. na »tak«, 93 proc. na »nie«)” - zauważa Radio Zet.

O tym, że rosyjskie drony znalazły się nad Polską przez przypadek, jest przekonanych także 10 proc. zwolenników Trzeciej Drogi (skupiającej w badaniu głosy wyborców Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego), a 86 proc. jest przeciwnego zdania.

Okazuje się, że najbardziej sceptyczni wobec takich tłumaczeń są osoby głosujące na PiS. Tylko 4 proc. z nich uważa, że nalot dronów na Polskę mógł być pomyłką Rosjan, jednocześnie aż 92 proc. nie zgadza się z taką opinią.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.