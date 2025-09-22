Liczba zakażeń COVID-19 rośnie - takie płyną wnioski z publikowanego na rządowym portalu ezdrowie.gov.pl raportu o chorobach zakaźnych. 8 września zanotowano 76 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a jeszcze miesiąc wcześniej było to niecałe 14 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Szczyt zachorowań w ubiegłym roku przypadł w połowie września, gdy jednego dnia wskaźnik zachorowań na COVID-19 wyniósł 141 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Kto może się zaszczepić bezpłatnie?

Skierowania na szczepienie zostały wystawione automatycznie dla osób kwalifikujących się do programu. Zarówno szczepionka, jak i sam zabieg, są bezpłatne. Chociaż oficjalny start planowych szczepień przeciwko COVID-19 przypadł na 22 września, w niektórych punktach szczepienia były dostępne już wcześniej – pod koniec ubiegłego tygodnia. Wybrane apteki w Warszawie oferowały wizyty już w piątek, co odnotowano na Internetowym Koncie Pacjenta. Podobne terminy przed 22 września dostępne były również w wybranych przychodniach POZ.

Jaka szczepionka jest podawana?

W ramach programu osobom od 12. roku życia podawana jest jednodawkowa szczepionka Spikevax LP.8.1., za której produkcję odpowiada firma Moderna. W przypadkach stwierdzonego ciężkiego niedoboru odporności stosuje się schemat dwudawkowy – drugą dawkę podaje się po co najmniej dwóch miesiącach, zgodnie z decyzją lekarza. Z kolei najmłodsi pacjenci, od szóstego miesiąca życia, kwalifikowani są do dawkowania pediatrycznego tego samego środka.

Jak zapisać się na szczepienie?

Na szczepienie można zapisać się w punkcie szczepień, w aptekach współpracujących z NFZ, a także przez serwisy internetowe, takie jak aplikacja mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta. Aktualna lista placówek oferujących szczepienia jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl. Ważne jest, że pacjenci poniżej 18. roku życia mogą skorzystać z usług wyłącznie w poradniach POZ.

Kto powinien się zaszczepić przede wszystkim?

Szczepienie jest szczególnie zalecane osobom o obniżonej odporności, u których COVID-19 może mieć ciężki przebieg, czyli: osobom powyżej 60 lat, dzieciom, młodzieży i dorosłym z chorobami współistniejącymi, czyli otyłością (BMI ≥ 25), cukrzycą, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobą układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, chorobą immunosupresyjną lub leczeniem immunosupresyjnym, pensjonariuszom placówek opieki długoterminowej, kobietom w ciąży (w celu zmniejszenia liczby powikłań COVID-19 u noworodków), pracownikom ochrony zdrowia, zwłaszcza mającym bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym.