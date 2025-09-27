Czy będzie padało? Prognoza pogody na sobotę, 27 września

W sobotę dominować będzie małe zachmurzenie, choć na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich może ono chwilami wzrastać do umiarkowanego lub dużego. Będzie umiarkowanie ciepło.

Reklama

Jaka temperatura w sobotę, 27 września? Prognoza pogody

W sobotę najwyższe temperatury sięgną 18 do 19 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie. Na wschodzie termometry wskażą 14 do 15 stopni Celsjusza, a najchłodniej, bo 12 do 14 stopni Celsjusza, będzie w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr powieje ze wschodu, będzie słaby do umiarkowanego. Uwaga na Sudety, gdzie wysoko w górach porywy mogą osiągać prędkość do 55 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jednak zwłaszcza w centrum i na zachodzie pojawią się przejaśnienia. O poranku w kotlinach sudeckich i punktowo na północy możliwe są mgły, które mogą ograniczać widoczność do około 200 metroˊw. Noc będzie chłodna, z minimalną temperaturą od 3 do 7 stopni Celsjusza na większości obszaru. Cieplej będzie na krańcach północno-wschodnich (około 9 stopni Celsjusza) i na wybrzeżu (około 10 stopni Celsjusza). Najchłodniej, bo około 2 stopnie Celsjusza, będzie w podgórskich rejonach Karpat. Wiatr słaby, z kierunków północno-wschodniego i wschodniego.