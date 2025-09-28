Prognoza pogody na niedzielę, 28 września

W niedzielę, 28 września 2025 roku, pogoda będzie na ogół sprzyjająca, charakteryzując się małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na wschodzie i północnym wschodzie kraju okresowo chmur przybędzie. Należy liczyć się z możliwością słabych, przelotnych opadów deszczu na Podlasiu oraz lokalnie we wschodniej Polsce.

Pogoda na 28 września. Jaka będzie temperatura w niedzielę?

Pod względem temperatury, najcieplej będzie na zachodzie z wartościami rzędu 17-18 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą około 16 stopni Celsjusza, a na wschodzie będzie chłodniej – 14-15 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich słupki rtęci osiągną 10-15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiał będzie ze wschodu i północnego wschodu. Na wschodzie okresowo może być porywisty, a nad morzem, zwłaszcza w rejonie Helu, chwilami stanie się dość silny.

Jaka pogoda w nocy?

Noc zapowiada się chłodno, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które okresowo może wzrosnąć do dużego. We wschodniej połowie kraju możliwe są przelotne opady deszczu, natomiast w obszarach podgórskich Karpat niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach – samego śniegu. Temperatura spadnie do zaledwie 2 stopnie Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu. Na większości terytorium wyniesie 4-7 stopni Celsjusza, a jedynie nad samym morzem utrzyma się na poziomie około 12 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby, wschodni i północno-wschodni, stając się umiarkowany i dość silny tylko nad morzem i na Helu.