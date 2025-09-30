Uwaga na przymrozki. Prognoza pogody na wtorek, 30 września

We wtorek, 30 września 2025 roku, prognozowane jest duże zachmurzenie w całym kraju, choć na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a poza skrajnie zachodnimi regionami możliwe będą również burze oraz opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Na południu kraju suma opadów może osiągnąć do 10 mm. W górach sytuacja będzie zimowa: w Karpatach powyżej 1400 m n.p.m. i wysoko w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 5 cm.

Prognoza pogody. Jaka temperatura we wtorek, 30 września 2025 roku?

We wtorek temperatury utrzymają się na niskim poziomie: maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na południu, około 12 stopni Celsjusza w większości regionów, do 14 stopni Celsjusza na zachodzie. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – zaledwie 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć chwilami silniejszy, wiejący z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.

Jaka pogoda w nocy? Uwaga na przymrozki

Noc z wtorku na środę przyniesie duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie. Miejscami, poza zachodem, wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. W Karpatach powyżej 1200 m n.p.m. wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, z potencjalnym przyrostem 5 cm pokrywy w Tatrach. Noc przyniesie także lokalne mgły na północy, północnym wschodzie i w centrum, ograniczające widzialność do 400 m. Minimalna temperatura wyniesie od 3°C do 6 stopni Celsjusza, przy czym na Przedgórzu Sudeckim spadnie do około 1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie spodziewane są przymrozki do -2 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie najcieplej, do 9 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, wschodni i północno-wschodni.