Premier Morawiecki ocenił, że przez ostatnie 25-lecie elity w Polsce "cały czas były w dużym stopniu zależne, mentalnie zależne, od doradców, od podpowiedzi z zewnątrz". - Oddzielone od tradycji, od ugruntowanej wiary, wiary również w przyszłość, wiary w to, że modernizacja może się odbyć tylko w oparciu o zakorzenienie w tradycji i zakorzenienie w prawdzie - oświadczył szef rządu.

W końcu, w 2015 roku Polacy powiedzieli tym elitom: "stop", powiedzieli: "dość" - podkreślił premier. Jak wskazał, "to zawdzięczamy Prawu i Sprawiedliwości", a w szczególności prezesowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Jakbym miał symbolicznie nazwać tę różnicę, scharakteryzować tę walkę o lepszą Polskę, którą panowie Lech i Jarosław Kaczyńscy toczyli, i co im zawdzięczamy, to powiedziałbym: zawdzięczamy im przede wszystkim to, że dzisiaj nasza flaga jest coraz bardziej biało-czerwona, a nie coraz bardziej biała - powiedział szef polskiego rządu.