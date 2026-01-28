Sikorski zarzucił miliarderowi zarabianie na zbrodniach

Sikorski w wpisie na portalu "X" zarzucił miliarderowi, że jego firma zarabia na rosyjskich zbrodniach wojennych w Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych zapytał Muska o wykorzystywania "Starlinków" przez Rosję. Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić - napisał Sikorski.

Musk skupił się na epitetach pod adresem Sikorskiego

Wpis Sikorskiego był reakcją na doniesienia o masowym wykorzystaniu terminali Starlink przez rosyjskie drony uderzeniowe. Do tego Musk się nie odniósł. Ograniczył się głównie do obraźliwych epitetów pod adresem polskiego dyplomaty.

Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej - napisał Musk.