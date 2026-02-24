Trump pogratulował hokeistom USA

Kanadyjscy hokeiści byli wielkim faworytem do zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. W finale turnieju zmierzyli się z reprezentacją USA. W obu drużynach nie brakowało gwiazd z ligi NHL. Ostatecznie po bardzo emocjonującym widowisku do rozstrzygnięcia, którego potrzebna była dogrywka 2:1 wygrali Amerykanie.

Niemal od razu sukcesu swoim rodakom pogratulował Donald Trump. Prezydent USA, który jest wielkim kibicem hokeja zamieścił w mediach społecznościowych specjalny wpis. Gratulacje dla naszej wspaniałej reprezentacji USA w hokeju na lodzie. ZDOBYLI ZŁOTO. WOW! - cieszył się Trump.

Człowiek Putina zaszokował swoim wpisem

Zwycięstwo USA nad Kanadą nie uszło uwadze Kremla. O komentarz pokusił się jeden z najbliższych współpracowników Putina. Kiriłł Dmitrijew zaszokował swoimi słowami.

Reprezentacja USA pokonała swój przyszły 52. stan. To jeden z ostatnich meczów hokejowych między USA a Kanadą - napisał na portalu "X" jeden z głównych rosyjskich negocjatorów pokojowych do spraw wojny w Ukrainie.

Dmitrijew nawiązał do słów Trumpa

Dmitrijew w ten sposób nawiązał do wypowiedzi Trumpa, który po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, już jako prezydent elekt sugerował, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA (Stany Zjednoczone składają się z 50. stanów. Dodatkowo, do struktury federalnej należy dystrykt stołeczny, czyli Waszyngton - Dystrykt Kolumbii).