Trump z karabinem w ręku ostrzega Iran. "Koniec z miłym facetem. Opamiętajcie się"

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:21
Donald Trump znany jest z niekonwencjonalnych wpisów w mediach społecznościowych. W najnowszym, który zamieścił na swoim portalu "Truth Social" prezydent USA z karabinem szturmowym w ręku poinformował, że Iran nie umie podpisać "nienuklearnego porozumienia" i ostrzegł władze w Teheranie, by "szybko się opamiętały”.

Trump przestanie być miłym facetem

Wpis Trumpa nosi tytuł: "Koniec z miłym facetem". Iran nie potrafi się pozbierać. Nie mają pojęcia, jak podpisać nienuklearne porozumienie. Niech lepiej szybko się opamiętają! - głosi prezydent USA na platformie Truth Social.

Trump - podkreśliła agencja Reutera - nie wyjaśnił we wpisie, co miałoby składać się na owo porozumienie. Iran domagał się natomiast uznania, że ma prawo do wzbogacania uranu w celach pokojowych i cywilnych.

Trump szykuje przedłużenie blokady irańskich portów

Teheran dysponuje zapasami około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. Do pokojowych zastosowań używa się jednak uranu znacznie mniej wzbogaconego - do 5 proc. w elektrowniach jądrowych wykorzystujących reaktory wodne i do 20 proc. w przypadku niektórych innych zastosowań cywilnych. Z 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. można byłoby stosunkowo szybko wyprodukować około 10 głowic nuklearnych.

Trump powinien zacząć się martwić. Tak źle jeszcze nie było [SONDAŻ]
Dziennik "The Wall Street Journal" przekazał, że prezydent polecił swoim doradcom przygotować się na przedłużoną blokadę irańskich portów. Stany Zjednoczone odpowiedziały w ten sposób na zablokowanie cieśniny Ormuz przez Teheran w pierwszych dniach wojny z USA i Izraelem, rozpoczętej 28 lutego.

Iran nie zareagował na komentarz Trumpa

Trump nie był zadowolony z najnowszej propozycji Iranu. Teheran miał oferować odłożenie dyskusji na temat programu jądrowego Iranu do czasu zakończenia konfliktu i szybkiego rozstrzygnięcia sporów dotyczących żeglugi przez cieśninę, którą przed wojną eksportowane były ropa naftowa i skroplony gaz z krajów regionu Zatoki Perskiej - przypomniał Reuters. Jednak Trump chce, aby kwestie jądrowe zostały rozwiązane od samego początku – powiadomił anonimowo jeden z amerykański urzędników, cytowanych przez agencję.

We wtorkowym poście na Truth Social Trump napisał: Iran właśnie poinformował nas, że znajduje się w "stanie upadku". Chcą, abyśmy jak najszybciej "otworzyli cieśninę Ormuz", podczas gdy oni próbują ustalić sytuację przywódczą (co, jak sądzę, uda im się zrobić!). Z jego wpisu nie wynikało jasno, w jaki sposób Iran mógł przekazać tę wiadomość. Teheran nie zareagował natychmiast na najnowsze komentarze Trumpa - podkreślił Reuters.

Republika Islamska nie uważa wojny za zakończoną

Wcześniej rzecznik irańskiej armii powiedział państwowym mediom, że Republika Islamska nie uważa wojny za zakończoną. Jak zauważyła agencja Reutera, w Iranie nie ma już jednego, niekwestionowanego przywódcy na szczytach władzy, co może powodować zaostrzenie stanowiska Teheranu w negocjacjach.

W jednym z pierwszych amerykańskich ataków zginęło 28 lutego wielu irańskich dowódców i liderów, a także najwyższy przywódca, ajatollah Ali Chamenei. Stanowisko odziedziczył jego syn Modżtaba, który również został ciężko ranny. W rezultacie - podkreślił Reuters, powołując się na źródła w Iranie i opinie analityków - większy wpływ na władzę mają obecnie radykalni dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Źródło PAP
Powiązane
Trump, Karol
Trump rozmawiał z królem Karolem III. "Zgadza się ze mną"
Donald Trump
Trump wściekł się po kłopotliwym pytaniu od dziennikarki. "Powinnaś się wstydzić"
Strzały podczas gali w Waszyngtonie. Donald Trump ewakuowany ze sceny
Strzały podczas gali w Waszyngtonie. Donald Trump ewakuowany ze sceny
Donald Trump
Coś wisi w powietrzu. Donald Trump nagle odwołał rozmowy z Iranem
Donald Trump
Trump chce Putina na szczycie G20? "To byłoby bardzo pomocne"
Krzysztof Jackowski
Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. "III wojna światowa może nas zaskoczyć"
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium obsypie się przepięknymi kwiatami
Policja, dowód rejestracyjny
Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Putin
"Wojna na Ukrainie może zakończyć się nieoczekiwanie". Prezydent Estonii chce dialogu z Putinem
Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii
