Trump rozmawiał z królem Karolem III. "Zgadza się ze mną"

oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 06:25
Donald Trump wydał uroczystą kolację na cześć króla Karola III/PAP/EPA
Król Karol III jest z wizytą w USA. Prowadził rozmowy z prezydentem. "Zgadza się ze mną, że Iran nie może zdobyć broni jądrowej" - ogłosił Donald Trump podczas kolacji z brytyjskim monarchą. Karol podkreślał z kolei znaczenie NATO i wsparcia Ukrainy.

"Prowadzimy teraz małą bliskowschodnią wojenkę, jeśli tego nie wiecie. Pokonaliśmy militarnie tego konkretnego przeciwnika i nigdy nie pozwolimy mu - Karol zgadza się ze mną nawet bardziej niż ja - nigdy nie pozwolimy mu posiadać broni jądrowej" - powiedział Trump podczas wtorkowej uroczystej oficjalnej kolacji w Białym Domu.

Król Karol III nie odniósł się do słów Trumpa

Brytyjski monarcha w swoim przemówieniu nie odpowiedział bezpośrednio na te słowa, ale również poruszał tematy polityczne, podkreślając m.in. znaczenie NATO i wsparcia dla Ukrainy. Zaznaczył, że Ameryka odegrała decydującą rolę jako obrońca wolności w II wojnie światowej i w odbudowie Europy. "Nigdy o tym nie zapomnimy, a zwłaszcza, że wolność jest ponownie atakowana w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Nasze partnerstwa w NATO i AUKUS pogłębiają naszą współpracę technologiczną i wojskową, zapewniając, że razem możemy sprostać wyzwaniom coraz bardziej złożonego i pełnego sporów świata" - powiedział Karol III.

Żarty króla Karola III

Król w wystąpieniu pozwolił sobie na szereg humorystycznych uwag na temat działań Trumpa. Przywołując słowa Trumpa z Davos, kiedy mówił, że bez Ameryki Europejczycy mówiliby po niemiecku, Karol powiedział, że gdyby nie Brytyjczycy, wszyscy Amerykanie mówiliby po francusku (Francja była rywalem Wielkiej Brytanii w kolonizacji Ameryki - PAP). Poczynił też aluzję do budowy przez Trumpa sali balowej i zburzenia wschodniego skrzydła Białego Domu.

" Nie mogłem nie zauważyć poprawek wschodniego skrzydła po pana wizycie w zamku Windsor. My, Brytyjczycy, sami podjęliśmy małą próbę przebudowy Białego Domu w 1814 r. " - powiedział. Było to nawiązanie do spalenia Białego Domu przez wojska brytyjskie podczas wojny Amerykanów z Wielką Brytanią o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Karol podarował Trumpowi również dzwon z brytyjskiego okrętu podwodnego HMS Trump, który brał udział w II wojnie światowej. "Gdybyście potrzebowali się z nami skontaktować, po prostu zadzwońcie" - powiedział król.

Jeszcze podczas powitania przed kolacją Trump komplementował wcześniejsze przemówienie Karola w Kongresie, mówiąc, że "zazdrościł mu występu". Przemówienie Karola zawierało szereg krytycznych odniesień do wypowiedzi i polityki, m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i NATO.

Menu uroczystej kolacji wydanej przez Donalda Trumpa

Jak poinformował Biały Dom w menu kolacji znalazły się m.in. sałatka z serc palm, warzywa w sosie veloute, ravioli nadziewane ziołami, ricottą i smardzami, sola z kostkami ziemniaczanymi oraz czekoladowy tort w kształcie ula z budyniem, migdałowym biszkoptem i lodami z creme fraiche. Do posiłku podano rieslinga z Connecticut, pinot noir z Oregonu i chardonnay z Kalifornii. O oprawę muzyczną zadbały zespoły muzyczne trzech rodzajów sił zbrojnych USA. Komentując wspaniałość jedzenia, król żartował, że było znacznie lepsze niż bostońskie picie herbaty (Boston tea party), nawiązując do protestu kolonistów przeciwko brytyjskim podatkom na herbatę.

Program amerykańskiej wizyty króla Karola III

Wśród gości byli przedstawiciele elit świata polityki, mediów, sportu i biznesu, w tym m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, prezenterzy Fox News, irlandzki golfista Rory McIlroy, czy szefowie koncernów NVIDIA (Jensen Huang), Amazon (Jeff Bezos) i Apple (Tim Cook). Wtorek jest drugim dniem czterodniowej wizyty Karola III w USA, jego pierwszej w roli monarchy. Para królewska spotka się z Trumpami jeszcze raz w czwartek na uroczystym pożegnaniu.

