Z raportu wynika, że największa grupa respondentów – 29,6 proc. ma zamiar kupić świąteczne wiktuały tydzień przed Wielkanocą - rok wcześniej odsetek takich wskazań wyniósł 29,1 proc. Zrobienie takich zakupów w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą planuje z kolei 27 proc. badanych. W 2025 roku odsetek takich wskazań wyniósł 21,2 proc.

"Wzrost o blisko 6 punktów procentowych należy uznać za wyraźny. To zaś pozwala wysnuć wniosek, że w ostatnich dniach przed świętami można się spodziewać większych kolejek w sklepach niż rok temu" - wskazali autorzy raportu.

Mateusz Dąbrowski z Grupy Blix zauważył, że w tygodniu kończącym się handlową przedświąteczną niedzielą, sieci handlowe uruchamiają największe akcje promocyjne, a przy tym najintensywniej przekazują informacje o ofercie.

Nowy zakupowy trend przed Wielkanocą. Wyraźna zmiana rok do roku

"Konsumenci orientują się już w promocjach i dostępności produktów, dlatego w tym okresie najczęściej realizują większe zakupy" - wskazał ekspert.

Julia Zagórowska z Grupy Blix zwróciła uwagę, że tydzień przed świętami konsumenci kupują przede wszystkim produkty świeże: mięso, nabiał oraz owoce i warzywa, wcześniej natomiast uzupełniają zapasy produktów o dłuższym okresie przydatności do spożycia.

"Dla sieci handlowych oznacza to konieczność zapewnienia w tym okresie odpowiedniej dostępności towarów i zorganizowanie pracy sklepów tak, by były przygotowane do obsłużenia większej liczby klientów" – zauważyła ekspertka.

Ponadto 25,1 proc. klientów (rok temu 18 proc.) zadeklarowało, że kupi świąteczne produkty żywnościowe dwa tygodnie przed świętami. 12,6 proc. ankietowanych stwierdziło z kolei, że zrobili większą część zakupów z niemal miesięcznym wyprzedzeniem (w ubiegłym roku – 23,7 proc.). 3 proc. badanych nie wiedziało jeszcze, kiedy zrobi zakupy (w 2025 r. – 4,3 proc.), dla 2,2 proc. kwestia ta nie miała znaczenia (przed rokiem 2,3 proc.), natomiast 0,5 proc. w ogóle nie zamierza robić zakupów na święta (rok wcześniej 1,3 proc.).

Autorzy raportu zwrócili uwagę na wyraźne spadki w grupach konsumentów kupujących z największym wyprzedzeniem, czyli 2 tygodnie przed świętami i na początku przedświątecznego miesiąca - odpowiednio o 5,8 i 7,1 punktów procentowych. W ocenie ekspertów, oznacza to, że klienci w coraz większym stopniu planują zakupy tak, by skorzystać z promocji, a przy tym kupić żywność w okresie kiedy dostępność produktów jest największa.

"Konsumenci coraz częściej sprawdzają informacje o promocjach w aplikacjach, dzięki czemu wiedzą, kiedy spodziewać się najlepszych ofert, a na sklepowych półkach pojawią się świeże, świąteczne produkty" - podsumowała Zagórowska.

W raporcie UCE Research i Grupy Blix "Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2026" przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w pierwszym oraz drugim tygodniu marca na próbie 1089 osób w wieku 18-75 lat.