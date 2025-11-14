Karol Nawrocki złożył 6 sierpnia 2025 r. przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Od tego czasu podpisał 70 ustaw i 13 razy złożył weto - wynika z informacji KPRP. Pierwsze, z 21 sierpnia dotyczyło nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Nawrocki zapowiedział jednocześnie własny projekt dotyczący cen energii.

"Ile wytrzymają Polacy"?

"Ja mówię nie. To, co jest najtrudniejsze dla mnie do zaakceptowania to to, że w moim odczuciu prezydent uprawia polityczną gangsterkę – jakby znalazł się nowy na dzielni i postanowił zobaczyć, jak silny może być, nie szanując norm i obyczajów" - ocenia posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska, pytana o 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego. Jak rząd to wytrzyma? "Wytrzymamy, życie toczy się dalej - komentuje Gość Radia ZET. A może to Karol Nawrocki odlicza dni do końca rządów koalicji? "A niech sobie liczy. To nie jest kwestia, czy my to wytrzymamy jako klasa polityczna. Pytanie, ile wytrzymają Polacy" - pyta polityczka.

Reklama

"Będzie gorzej"

Joanna Kluzik-Rostkowska tłumaczy, że nie odpowiada jej styl obecnego prezydenta, ponieważ to "polityczna gangsterka". "Nie mam wątpliwości, że buduje nowy obóz kosztem Jarosława Kaczyńskiego, ale Jarosław Kaczyński sam sobie ten los zgotował" - uważa przedstawicielka koalicji rządzącej. Jej zdaniem "żeby się budować, w oczywisty sposób uznał, że najlepiej robić to w kontrze do rządu". "Będzie gorzej, nie mam żadnych wątpliwości" - podkreśla Joanna Kluzik-Rostkowska.