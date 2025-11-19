Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – tłumaczył swoją decyzję marszałek na konferencji prasowej. Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem – dodał Czarzasty.

Czarzasty wprowadza zakaz alkoholu w Sejmie. "Musimy dać przykład"

Poinformował też, że podpisane zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada. Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje – tłumaczył.