Tusk o roli NATO w obliczu negocjacji USA z Rosją

Pragnę przypomnieć naszym sojusznikom, że NATO powstało po to, by bronić Zachodu przed sowiecką agresją, czyli przed Rosją. A jego fundamentem była solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło - napisał w serwisie X Donald Tusk.

Negocjacje USA z Rosją

Wpis ukazał się w przełomowej chwili dla ukraińskiego porozumienia pokojowego. Negocjatorzy z USA mają wyruszyć do Moskwy i Kijowa, by przedstawić nową odsłonę planu. Z dokumentu mają zniknąć punkty, które budziły największe kontrowersje: rezygnacja Ukrainy z części terytorium oraz redukcja jej armii.

Ukraińska delegacja, z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustemem Umierowem na czele, jest w drodze na rozmowy pokojowe w USA - przekazał w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski. Zadanie jest jasne: szybkie i konkretne przygotowanie działań mających na celu zakończenie wojny – dodał.

Podkreślił, że Ukraina kontynuuje konstruktywną współpracę z USA. Oczekujemy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz sfinalizowane w Stanach Zjednoczonych - napisał Zełenski, dodając, że "Ukraina działa na rzecz godnego pokoju”