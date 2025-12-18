Marcin Kierwiński w TOK FM odniósł się do posiedzenia sądu ws. wniosku prokuratury o areszt dla Zbigniewa Ziobry, które odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia.

Kierwiński o Ziobrze: Dla mnie sprawa jest jasna

Liczę na to, że na tym posiedzeniu sądu zostaną wydane stosowne akty doprowadzenia pana Ziobry - stwierdził w rozmowie z TOK FM Marcin Kierwiński. Dla mnie sprawa jest oczywista: jest ważny polityk obozu prawicowego podejrzany o bardzo poważne przestępstwa, który ucieka z Polski - powiedział szef MSWiA.

Kierwiński uważa, że przed wymiarem sprawiedliwości ucieka ktoś, kto "ma coś na sumieniu" i "nie ma odwagi się bronić". Moim zdaniem Ziobro, uciekając do Orbana, de facto przyznał się do winy - ocenił minister. Dodał, że państwo będzie ścigać byłego ministra sprawiedliwości "z pełną determinacją".

Paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony. Decyzję podjął wojewoda mazowiecki na wniosek Prokuratury Krajowej.

Prokurator miałuzyskać materiał dowodowy, wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw, a zarzuty, które chce on przedstawić Ziobrze dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".