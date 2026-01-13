W drugiej turze o stanowisko przewodniczącego partii ubiegały się: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania

Głosowanie było przeprowadzone online. Rozpoczęło się w poniedziałek po godz. 16. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23.30 wyników nie było. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób. Jak informuje TVN24 zbadaniem sprawy na prośbę Polski 2050 ma zająć się ABW.

Hołownia o wyborach

Dotychczasowy przewodniczący Szymon Hołownia powiedział, że "to, co się wydarzyło, jest w tej chwili przedmiotem wnikliwego sprawdzenia". Wszystko wskazuje na to, że doszło do zewnętrznej próby zakłócenia naszego procesu wyborczego- mówił Hołownia.

Wcześniej, pod koniec września Hołownia poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih.