Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy USA w NATO walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze - rzekomo - "trzymali się z dala od linii frontu". Nie wymienił Polski, choć to również żołnierze z naszego kraju uczestniczyli w tamtej misji.

Reakcja Karola Nawrockiego na słowa Donalda Trumpa

Karol Nawrocki napisał później w serwisie X, "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie". "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - podkreślił, po czym opublikował te same dwa zdania w języku angielskim. Karol Nawrocki opublikował swój post o 22:32 w piątek. Wcześniej dość długo milczał na temat bulwersujących słów Donalda Trumpa.

Donald Tusk dopiekł Karolowi Nawrockiemu

Zbyt stonowana reakcja prezydenta Polski na słowa Donalda Trumpa, który nie zwrócił się wprost do amerykańskiego przywódcy, spotkała się z szeroką krytyką w mediach społecznościowych. "Czas wstać z kolan panowie Nawrocki i Kaczyński. Ludzie patrzą" - napisał ironicznie X. Donald Tusk.

"Trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę"

Tym razem Karol Nawrocki szybko odpowiedział na zaczepki premiera. "Wolne żarty, Panie Premierze - trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało… Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia" - napisał Karol Nawrocki na X.