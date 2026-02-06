W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose zamieścił na platformie X oświadczenie dotyczące marszałka Sejmu. "Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym" - napisał Rose. Powodem decyzji są - jak zaznaczył - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”, które - według Rose’a - "poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem".

Pochwalono wysiłki na rzecz ograniczania konfliktów zbrojnych

Propozycję wsparcia działań na rzecz Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa przesłali do Sejmu przewodniczący amerykańskiej Izby Reprezentantów i izraelskiego Knesetu. W poniedziałek polscy urzędnicy przesłali odpowiedź w tej sprawie. W odpowiedzi polskiego parlamentu znalazło się na wstępie przekazane przez Włodzimierza Czarzastego uznanie dla Donalda Trumpa dotyczące "działań podejmowanych na rzecz ograniczania konfliktów zbrojnych oraz ratowania życia ludzkiego" - donosi RMF FM. "Wysiłki na rzecz deeskalacji napięć międzynarodowych i poszukiwania trwałych rozwiązań pokojowych niewątpliwie zasługują na uwagę społeczności międzynarodowej" - napisano w dokumencie, cytowanym przez RMF FM.

Ambasador Rose złamał protokół dyplomatyczny? Eksperci zabrali głos

Odpowiedź na samą propozycję przewodniczących Izby Reprezentantów i Knesetu, by wesprzeć kandydaturę Donalda Trumpa do Pokojowej Narody Nobla, ujęta została w kolejnym akapicie: "Jednakże po wnikliwej analizie przedstawionej inicjatywy oraz towarzyszącej jej argumentacji Marszałek Sejmu podjął decyzję o nieudzieleniu poparcia dla wskazanej nominacji" - brzmi bezpośrednio jej poświęcony fragment odpowiedzi.