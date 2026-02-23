Przyjęta przez Senat ustawa, wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz, gość Marcina Fijołka w programie "Graffiti" w Polsat News, nie szczędził słów krytyki wobec postawy Prawa i Sprawiedliwości względem programu SAFE. Jego zdaniem stosunek partii Jarosława Kaczyńskiego do związanej z programem zasady warunkowości wynika z agendy politycznej PiS-u, którego celem, jak mówił Sienkiewicz, jest zbliżenie się do partii Grzegorza Brauna.

"PiS staje się serio antyeuropejską partię"

PiS mówi o tym, że będą inaczej traktowani, z bardzo prostego powodu, ponieważ PiS chce się przytulić do Brauna i chce się przytulić do Konfederacji i staje się już na serio antyeuropejską partią, która chce wyprowadzić Polskę z Europy - powiedział europoseł w Polsat News.

"PiS zmarnował 117 mld złotych"

Wątpliwości PiS-u wobec SAFE Bartłomiej Sienkiewicz łączy również z informacjami podanymi przez Krajową Administrację Skarbową podczas konferencji, która odbyła się pod koniec 2025 roku. - Wysłuchałem starannie konferencji Krajowej Administracji Skarbowej na przełomie roku, która podsumowała swoje dwuletnie badanie sposobów wydawania pieniędzy publicznych, czyli pieniędzy z naszych podatków, tych, które tworzą państwo. W przeciągu ośmiu lat PiS zmarnował, bądź ukradł, wydał nieprawidłowo 117 miliardów złotych. To jest skala no właściwie niesłychana - powiedział europoseł.