W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wokół SAFE od tygodni toczy się ostry spór. Rząd Donalda Tuska mówi o historycznej szansie i wskazuje na 43,7 mld euro, które mają wesprzeć zakupy zbrojeniowe polskiego wojska. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan już w styczniu, czyniąc z naszego kraju największego beneficjenta programu. Opozycja zaś twierdzi, że SAFE to pułapka na polską niezleżność.

Głosowanie nad SAFE w Senacie w piątek

Posłowie będą głosować w piątek nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Wówczas nowe prawo trafi do Kancelarii Prezydenta, a Karol Nawrocki będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji. Prezydent jednak, tak jak część opozycji, ma wątpliwości. Chodzi m.in. o ryzyko wieloletniego zadłużenia i uzależnienia wypłaty środków od decyzji Komisji Europejskiej, tak jak miało to miejsce w przypadku Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent boi się o suwerenność

"Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje program SAFE. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako prezydenta Polski" -mówił Karol Nawrocki na dorocznej odprawie rozliczeniowo-zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Temat ten był również omawiany podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wyniki sondażu - czy Karol Nawrocki powinien zawetować SAFE?

SW Research na zlecenie Onetu zadał Polkom i Polakom pytanie, czy ich zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę SAFE. Wyniki pokazują brak wyraźnej większości: 38,2 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki nie powinien wetować ustawy o SAFE. Niewiele mniej, bo 34,6 proc. jest przeciwnego zdania i twierdzi, że prezydent powinien skorzystać z prawa weta. Zdania w tej sprawie nie ma aż 27,1 proc. respondentów.