Pracownia United Surveys zapytała Polaków, jak oceniają motywacje prezydenta Karola Nawrockiego przy wetowaniu ustaw. Wyniki pokazują przewagę krytycznych ocen:

48,6 proc. badanych twierdzi, że weta wynikają wyłącznie z politycznej chęci blokowania działań rządu.

32,5 proc. respondentów wierzy w merytoryczną troskę o państwo i jakość stanowionego prawa.

18,9 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić postawy prezydenta.

Żelazny elektorat rządu nie ufa prezydentowi

Opinie o głowie państwa pokrywają się niemal idealnie z mapą sympatii partyjnych. Wyborcy obecnej większości rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) oceniają prezydenta najsurowiej. Aż 93 proc. z nich uważa, że Karol Nawrocki prowadzi czystą grę polityczną wymierzoną w Radę Ministrów. Tylko 6 proc. dostrzega w jego działaniach pobudki merytoryczne.

Opozycja murem za Nawrockim

Zupełnie inny obraz wyłania się z odpowiedzi zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Razem). Tutaj dominuje zaufanie do prezydenta – 65 proc. wyborców tych partii uważa, że weta chronią jakość polskiego prawa. Co ciekawe, nawet w tej grupie 15 proc. osób dopatruje się w działaniach Nawrockiego motywów stricte politycznych.

Ciekawie prezentuje się elektorat Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie wiara w merytoryczne motywy prezydenta wynosi 36 proc.. Jednocześnie 42 proc. tych wyborców przyznaje, że nie wie, czym kieruje się Karol Nawrocki.

Podobny brak opinii cechuje osoby niezdecydowane oraz niegłosujące. Choć 41 proc. z nich uważa weta za polityczne, to największa część tej grupy (46 proc.) wybrała odpowiedź "nie wiem". To pokazuje, że spora część społeczeństwa dystansuje się od konfliktu na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Premiera.

Pracownia United Surveys by IBRiS przeprowadziła sondaż w dniach 13-15 marca 2026 roku. Badacze wykorzystali metodę CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.