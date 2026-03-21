Najważniejszym punktem politycznym wyjazdu będzie udział w Conservative Political Action Conference (CPAC). To największe i najbardziej wpływowe zgromadzenie amerykańskich Republikanów i środowisk konserwatywnych. Karol Nawrocki nie tylko weźmie udział w panelach, ale wygłosi również główne przemówienie. Prezydent skupi się na dwóch filarach: oceni obecny stan relacji polsko-amerykańskich, przypomni o wspólnych bohaterach obu narodów w kontekście zbliżającej się 250. rocznicy ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, zaznacza, że prezydent podkreśli wartości, które od wieków łączą Warszawę i Waszyngton.

Wizyta prezydenta w fabryce F-35

W sobotę prezydent Nawrocki skupi się na bezpieczeństwie. Odwiedzi zakłady produkcyjne, w których powstają myśliwce F-35 Lightning II. To kluczowy element modernizacji polskiej armii. Wizyta w fabryce ma wymiar symboliczny i praktyczny. Już teraz polscy piloci szkolą się na tych maszynach w USA. Niebawem pierwsze egzemplarze zasilą polskie eskadry, co drastycznie zwiększy nasze możliwości obronne na wschodniej flance NATO. Współpraca wojskowa pozostaje najtrwalszym ogniwem polsko-amerykańskiego sojuszu.

Nawrocki spotka się z Polonią

Choć media skupiają się na CPAC, prezydent Nawrocki poświęci czas także na rozmowy o biznesie. Marcin Przydacz zapowiada serię spotkań dotyczących współpracy gospodarczej. Polska szuka w Teksasie partnerów w sektorze energetycznym i technologicznym. Niedziela upłynie pod znakiem spotkań z rodakami. Prezydent odwiedzi Polaków mieszkających w Dallas i okolicach. To ważny gest, ponieważ teksańska Polonia staje się coraz liczniejsza i bardziej aktywna politycznie.

Czy dojdzie do spotkania z Donaldem Trumpem?

Wielu obserwatorów zastanawia się, czy na marginesie konferencji CPAC Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. Na ten moment prezydencki minister nie potwierdza takich planów. Choć podczas wydarzenia dojdzie do wielu rozmów kuluarowych, żadne spotkanie na najwyższym szczeblu nie widnieje jeszcze w oficjalnym harmonogramie. Nie ma też pewności, czy sam Donald Trump pojawi się osobiście w Dallas w tym terminie.