Nowa funkcja dla Sławomira Cenckiewicza. Rzecznik prezydenta ogłasza

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 14:36
Rzecznik prasowy prezydenta, Rafał Leśkiewicz
Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz/PAP
Sławomir Cenckiewicz będzie funkcjonował w ramach Kancelarii Prezydenta RP jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Będzie także doradzał prezydentowi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wcześniej tego dnia Cenckiewicz oznajmił, że złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rezygnacja Cenckiewicza została przyjęta. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski.

Leśkiewicz: Prof. Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie

Podczas konferencji prasowej Leśkiewicz podkreślił, że każdy, kto myśli, że decyzja Cenckiewicza to wyraz słabości jest w błędzie. Zapewnił, że rezygnacja ze stanowiska szefa BBN nie została podjęta ad hoc, pod wpływem emocji. Prof. Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że jako odpowiedzialny urzędnik RP nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących wobec prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP - powiedział Leśkiewicz.

Sławomir Cenckiewicz w Kancelarii Prezydenta

Pan prof. Sławomir Cenckiewicz będzie funkcjonował w ramach Kancelarii Prezydenta RP jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności, ale także będzie doradzał prezydentowi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa - poinformował Leśkiewicz. Dodał, że Cenckiewicz "jest pełnoprawnym, wysoko wykwalifikowanym urzędnikiem państwowym prezentującym propaństwową postawę".

Źródło PAP
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa funkcja dla Sławomira Cenckiewicza. Rzecznik prezydenta ogłasza »
