Dziennik Gazeta Prawana logo

Mocne słowa Donalda Tuska dla "FT". Premier zastanawia się, czy USA będą "lojalne"

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 07:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk/PAP/EPA
Premier Donald Tusk w wywiadzie dla "Financial Times" stawia fundamentalne pytanie o przyszłość bezpieczeństwa kontynentu. Szef polskiego rządu otwarcie wątpi w lojalność Stanów Zjednoczonych i wzywa Europę do natychmiastowego zbrojenia się.

Donald Tusk publicznie wyraża obawy, które od dawna krążą w europejskich kuluarach. Premier zastanawia się, czy Amerykanie wyślą swoje wojska do obrony Europy, gdyby Rosja zdecydowała się na agresję. Według Tuska to obecnie najważniejsze pytanie dla całego kontynentu. Niepewność potęgują działania Donalda Trumpa, którego chwiejne zaangażowanie w sprawy NATO budzi lęk szczególnie na wschodniej flance Sojuszu.

Atak Rosji to kwestia miesięcy?

Szef polskiego rządu nie owija w bawełnę w kwestii terminów. Twierdzi, że potencjalny atak Rosji na państwo członkowskie NATO to perspektywa "raczej miesięcy niż lat". Tusk podkreśla, że dla Polski i jej sąsiadów kluczowe jest to, czy Sojusz potrafi zareagować politycznie i logistycznie w czasie rzeczywistym, a nie tylko na papierze.

Koniec "udawania, że nic się nie stało"

Premier przypomniał incydent z zeszłego roku, gdy około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Zarzucił niektórym sojusznikom z NATO, że "udawali, że nic się nie stało". Dla Tuska to dowód na to, że gwarancje zawarte w artykule 5. muszą zamienić się w konkretne działania praktyczne. Zaznacza, że nie jest sceptykiem wobec NATO, ale marzy o sojuszu, który naprawdę działa w sytuacjach kryzysowych.

Donald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu
Donald Tusk może świętować. Duża przewaga w najnowszym sondażu

Plan B: Unia Europejska jako sojusz obronny

W obliczu niepewnej postawy USA, Donald Tusk proponuje alternatywę. Wzywa kraje UE do przekształcenia wspólnoty w "prawdziwy sojusz obronny". Chce wzmocnienia artykułu 42.7 Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy wzajemnej pomocy w przypadku agresji. Premier domaga się, aby Europa wzięła pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnego terytorium i traktowała zobowiązania obronne równie poważnie, jak robi to Polska.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskDonald TrumpWładimir Putin
Powiązane
Afera Zondacrypto. Giełda pozostaje sponsorem klubu, któremu kibicują premier Tusk i prezydent Nawrocki
Powitanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona przez premiera Donalda Tuska
Pierwszy taki szczyt Polski i Francji. Macron i Tusk w Gdańsku
Donald Tusk
Donald Tusk grozi koalicjantom: Albo jesteście z nami, albo się żegnamy
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocne słowa Donalda Tuska dla "FT". Premier zastanawia się, czy USA będą "lojalne" »
Zobacz
|
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid
Toyota Corolla ostro tanieje. Silnik 5. generacji hitem, Polacy kupują w ciemno
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w szóstym odcinku serialu "Madison"
Kultowy twórca nie zawiódł. Finałowy odcinek serialu uznany najlepszym
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Stack,Of,Books,On,Colorful,Background
QUIZ. Język polski. Poziom maturalny. Ostatnie pytanie to małe wyzwanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj