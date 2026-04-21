Afera Zondacrypto. Giełda pozostaje sponsorem klubu, któremu kibicują premier Tusk i prezydent Nawrocki

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:17
Afera Zondacrypto. Giełda pozostaje sponsorem klubu, któremu kibicują premier Tusk i prezydent Nawrocki
Afera Zondacrypto. Giełda pozostaje sponsorem klubu, któremu kibicują premier Tusk i prezydent Nawrocki/PAP
Zondacrypto wciąż pozostaje sponsorem grającej w Ekstraklasie Lechii Gdańsk, której zdeklarowanymi kibicami są premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Współpracę z giełdą kończy natomiast Pogoń Szczecin. "Rozpoczęliśmy procedurę odstąpienia od umowy" - przekazał rzecznik "Portowców" Bartosz Witkowski.

Pogoń z Zondacrypto współpracowała przez 622 dni

Jak dodał, sponsor otrzymał odpowiednie pismo, a prawnicy rozpoczęli analizę, jakie są do spełnienia, by umowę rozwiązać. Zgodnie z informacją na stronie internetowej szczecińskiego klubu, współpraca z giełdą kryptowalut trwała 622 dni.

Lechia ponad godzinę grała w przewadze i nie dała rady pokonać Piasta
Lechia ponad godzinę grała w przewadze i nie dała rady pokonać Piasta

Od piątku w śląskiej prokuraturze toczy się śledztwo w sprawie działania Zondacrypto. W chwili obecnej poszkodowanych jest kilkaset osób, które nie mogą wypłacić środków zdeponowanych w postaci kryptowalut na Zondacrypto. W piątek łączną kwotę szkód oszacowano na 350 mln zł, ale należy się spodziewać, że zarówno ta kwota, jak i liczba poszkodowanych, będą rosły.

Tego dnia kontrakty sponsorskie z Zondacrypto wypowiedziały piłkarski Raków Częstochowa i koszykarskie Dziki Warszawa. W poniedziałek na podobny krok zdecydował się też GKS Katowice.

Olimpijczycy nie mogą spieniężyć tokenów

Firma od października jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W poniedziałek prezes PKOl Radosław Piesiewicz zapowiedział, że nie zamierza na razie rozwiązywać umowy sponsorskiej, choć giełda kryptowalut znalazła się na celowniku prokuratury. Wśród osób, które nie mogą spieniężyć swoich tokenów, są polscy olimpijczycy. Łącznie firma za wyniki w tegorocznych zimowych igrzyskach we Włoszech miała im przekazać w formie nagród 1,38 mln złotych.

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Piesiewicz unikał odpowiedzi na pytania dotyczące dostępu olimpijczyków do swoich środków na Zondacrypto, podkreślając, że nagrody w złotówkach oraz rzeczowe, które PKOl obiecał, zostały już wypłacone i przekazane. Wyjaśnił też, że nie ma podstaw, aby rozwiązać umowę sponsorską, bo giełda dotychczas wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań. Kolejne środki wynikające z kontraktu mają zostać przekazane PKOl pod koniec kwietnia.

Dopóki nasz sponsor wywiązuje się z warunków umowy, to jesteśmy zobligowani do dalszej współpracy. Zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kary umownej, na którą PKOl nie stać - tłumaczył.

Zondacrypto pozostaje sponsorem Lechii

Giełda Zondacrypto wciąż pozostaje sponsorem grającej w piłkarskiej Ekstraklasie Lechii Gdańsk, której zdeklarowanymi kibicami są premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Wspiera również m.in. włoskie kluby piłkarskie, jak Atalanta Bergamo czy Juventus Turyn. Jest ponadto zaangażowana w inne dyscypliny sportu, m.in. sponsoruje kolarski zespół zawodowy z licencją niemiecką, w którym jeździ m.in. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto) oraz konkretne wyścigi.

Powiązane
Afera Zondacrypto. Olimpijczycy nie mogą spieniężyć tokenów. Prezes PKOl zrzuca winę na Donalda Tuska
Afera Zondacrypto. Olimpijczycy nie mogą spieniężyć tokenów. Prezes PKOl zrzuca winę na Donalda Tuska
Michał Binkiewicz
Śledztwo ws. Zondacrypto. Prokuratura: Kilkuset poszkodowanych
Donald Tusk
Tusk do Kaczyńskiego o powiązaniach rosyjskiej mafii i Zondacrypto z PiS. "Panie prezesie, czy pan wiedział?"
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAfera Zondacrypto. Giełda pozostaje sponsorem klubu, któremu kibicują premier Tusk i prezydent Nawrocki »
Zobacz
|
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
