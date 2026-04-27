Deklaracja Czarzastego ws. zbiórki Łatwoganga. "Kancelaria Sejmu się odezwie"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:18
Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty/Agencja Wyborcza.pl
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli Łatwogang i pozostali organizatorzy zbiórki na pomoc dzieciom chorym na nowotwory podtrzymują swój apel, by 26 kwietnia był dniem walki z rakiem u dzieci, to Kancelaria Sejmu skontaktuje się z nimi w tej sprawie. "Możemy tę sprawę zrobić" – zadeklarował marszałek.

Zbiórka influencera Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu – nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała do niedzieli. Zebrano ponad 251 mln zł. Łatwogang zaapelował, aby 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem u dzieci.

Deklaracja marszałka Sejmu

Czarzasty oświadczył w poniedziałek w TVN24, że jeżeli organizatorzy zbiórki mają ochotę podtrzymać ten apel, to skontaktuje się z nimi Kancelaria Sejmu. Dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie i możemy tę sprawę zrobić. Jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę, to taką deklarację chciałbym złożyć – powiedział marszałek Sejmu.

Od piosenki do rekordu świata

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Czym jest Cancer Fighters?

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka – dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne" – napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ, jak wskazano, przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.

Źródło PAP
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
