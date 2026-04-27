MON: Polski sprzęt będzie testowany na ukraińskim froncie

Podczas rzeszowskiej konferencji "Road to URC – Security and Defence Dimension" wiceszef MON podkreślił w rozmowie z PAP, że Ukraina stanowi obecnie unikalny poligon doświadczalny ze względu na bezpośredni kontakt z obcą armią.

Polski sprzęt testowany na polu walki w Ukrainie

Według Tomczyka sprzęt produkowany w Polsce powinien być w pierwszej kolejności sprawdzany na krajowych poligonach, a następnie w warunkach rzeczywistych na polu walki.

To jest prawdziwy obraz tego, co działa, a co nie działa – wskazał wiceminister.

Opcja wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski

Drugim filarem relacji ma być wymiana technologii. Tomczyk wymienił firmę WB Electronics jako przykład podmiotu już kooperującego z Ukrainą, zaznaczając jednak potrzebę zwiększenia skali tych działań. Celem resortu jest wypracowanie modelu opartego na symbiozie i budowie wspólnej przewagi technologicznej, przy zachowaniu priorytetu wsparcia dla walczącego sąsiada.

Pytany o możliwość wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski, Tomczyk potwierdził, że taka opcja istnieje. Zaznaczył, że wymaga to konkretnego modelu współpracy, który przyniesie korzyści obu państwom oraz uwzględni potrzeby Ukrainy jako kraju wymagającego pomocy militarnej.

Przygotowanie do konferencji o odbudowie Ukrainy

Wydarzenie w stolicy Podkarpacia jest etapem przygotowań do czerwcowej konferencji o odbudowie Ukrainy organizowanej w Gdańsku. Przedstawiciele ministerstwa oraz przemysłu szukają obecnie projektów wojskowych, które można realizować wspólnie, uwzględniając aktualną sytuację frontową.

W Rzeszowie, obok paneli poświęconych cyberbezpieczeństwu i rozwiązaniom dual-use (podwójnego zastosowania), od niedzieli działa strefa Expo. Ponad 120 wystawców z kilkunastu krajów prezentuje nowoczesne technologie obronne, co ma sprzyjać budowaniu międzynarodowych partnerstw przemysłowych i kapitałowych w odpowiedzi na wyzwania współczesnego pola walki.