Sensacyjne nagranie obiega internet. Bóbr z Morskiego Oka uwieczniony po raz pierwszy

Dziennik Gazeta Prawana logo

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:58
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Bóbr/ShutterStock
Sensacyjne nagranie obiega polski internet. W Morskim Oku po raz pierwszy udało się nagrać bobra – pioniera, który od kilku lat wzbudza zainteresowanie przyrodników przy najwyżej położonym jeziorze w Tatrach. Zwierzę zostało uchwycone, gdy odpoczywało na topniejącej krze lodowej w towarzystwie kaczek.

Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych TPN.

Bóbr z Morskiego Oka przyłapany

"Bóbr z Morskiego Oka przyłapany na chillowaniu z krzyżówkami! W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne, wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie, jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych. Naturalnym czasem aktywności tych zwierząt jest noc" – czytamy pod nagraniem.

Przyrodnicza sensacja nad Morskim Okiem

Obecność bobra nad Morskim Okiem od kilku lat jest uznawana za przyrodniczą sensację. W wysokich partiach Tatr gatunek ten nie występował jeszcze do 2021 r. Pierwszy osobnik, nazwany przez przyrodników pionierem, pojawił się wówczas w rejonie jeziora, najprawdopodobniej docierając tam wzdłuż Rybiego Potoku. Początkowo przypuszczano, że bóbr nie przetrwa zimy w Morskim Oku.

Jak informował leśniczy TPN z obwodu ochronnego Morskie Oko Grzegorz Bryniarski, zwierzę zimowało w żeremiu zlokalizowanym pod skałami w pobliżu Dwoistej Siklawy. Pod koniec lutego bóbr uaktywnił się, a jego obecność zdradzały liczne tropy na śniegu oraz odcięte gałęzie. Ślady aktywności obserwowano również w rejonie tzw. Półwyspu Miłości.

O ile widoczne były ślady obecności bobra i jego aktywność w postaci ściętych gałęzi, to obserwacje samego zwierzęcia należały do rzadkości. Bobra z Morskiego Oka widziano bezpośrednio jedynie raz. Nie było też jasne, czy w rejonie Morskiego Oka przebywa jeden osobnik, czy więcej bobrów. Najnowsze nagranie stanowi pierwszy tak wyraźny materiał filmowy dokumentujący obecność tego gatunku w tym miejscu.

Burzliwa historia bobrów w Tatrach

Historia bobrów w Tatrach ma burzliwy przebieg. Pierwszy osobnik, który pojawił się w Morskim Oku pięć lat temu, nie przetrwał – według informacji TPN zginął w 2022 r. po upadku ze Szpiglasowej Przełęczy. Jeszcze tej samej jesieni odnotowano jednak obecność kolejnego bobra.

Przyrodnicy podkreślają, że pojawienie się bobrów w wyższych partiach Tatr wpisuje się w stopniową ekspansję gatunku, obserwowaną od lat m.in. w rejonie Łysej Polany oraz w Dolinie Roztoki. Najnowsze nagranie potwierdza, że bóbr – pionier nadal funkcjonuje w wymagającym, wysokogórskim środowisku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: TatryprzyrodanagranieMorskie Oko
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSensacyjne nagranie obiega internet. Bóbr z Morskiego Oka uwieczniony po raz pierwszy »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj