Dziennik Gazeta Prawana logo

Premier z Konfederacji? Europoseł PiS ocenił taki scenariusz

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 10:48
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Adam Bielan w najnowszym wywiadzie dla Radia ZET kreśli czarne scenariusze dla polskiej dyplomacji i analizuje powyborcze układanki. Europoseł PiS uderza w Donalda Tuska, wspomina o "krwi na rękach" Angeli Merkel i zdradza, jak mogą wyglądać negocjacje z Konfederacją.

Premier z Konfederacji?

Adam Bielan przyznaje, że rozmowy o wspólnych rządach PiS i Konfederacji nie będą należały do łatwych. Polityk bierze pod uwagę sytuację, w której Konfederacja zażąda fotela premiera jako warunku zawarcia koalicji. Biorę pod uwagę sytuację, w której Konfederacja będzie stawiać taki warunek. Na to wskazują liczne wypowiedzi. Nie wydaje mi się, żeby tak się te negocjacje skończyły, ale one będą bardzo trudne – ocenił w Radiu ZET.

Bielan zaznacza, że sukces rozmów zależy od wyników wyborczych. Jeśli poparcie obu partii będzie zbliżone, negocjacje mogą ugrzęznąć w martwym punkcie, zwłaszcza że część polityków Konfederacji może spoglądać w stronę PO.

Tusk pod ostrzałem. "Pytanie czy jest pożytecznym idiotą, czy agentem wpływu niemiecko-rosyjskim"

Europoseł PiS wyjątkowo ostro atakuje obecnego szefa rządu. Według niego Donald Tusk systematycznie niszczy relacje z USA, co osłabia bezpieczeństwo Polski. Bielan pyta wprost o intencje premiera: Pytanie czy Tusk jest pożytecznym idiotą, czy jest agentem wpływu niemiecko-rosyjskim, bo tylko Niemcy i Rosja korzystają na ograniczeniu kontaktów i niszczeniu relacji polsko-amerykańskich.

"Trump wyrządził Rosji więcej szkód niż Biden". Bielan wyliczył ostatnie decyzje prezydenta USA

Bielan: Merkel ma krew na rękach

Bielan nie gryzie się w język, oceniając byłą kanclerz Niemiec. Twierdzi, że jej upór przy budowie gazociągów Nord Stream I i II bezpośrednio umożliwił Rosji atak na Ukrainę. Merkel ma krew na rękach, ze względu na budowę Nord Stream I i II doprowadziła do wojny na Ukrainie, w której zginęły setki tysięcy obywateli - powiedział w Radiu ZET.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Radio ZET
Tematy: PiSAdam Bielankonfederacja
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj