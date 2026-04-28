Kluczowa rola Donalda Trumpa i Amerykanów. Tusk o kulisach uwolnienia Poczobuta

oprac. Olga Skórko
54 minut temu
Andrzej Poczobut jest już wolny. We wtorek na granicy polsko-białoruskiej doszło do historycznej wymiany więźniów w formule "pięciu za pięciu". Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej podziękował za wsparcie Stanom Zjednoczonym, Rumunii oraz Mołdawii. Szef rządu podkreślił, że decydujące znaczenie miała współpraca z amerykańskimi służbami oraz zaangażowanie specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa.

Donald Tusk nie ma wątpliwości: bez wsparcia zza oceanu Andrzej Poczobut wciąż mógłby przebywać w kolonii karnej. Premier wskazał na kluczową rolę Stanów Zjednoczonych i ścisłą współpracę z tamtejszymi służbami specjalnymi. Szczególne słowa uznania skierował do specjalnego wysłannika ds. Białorusi, którego do tej roli desygnował prezydent Donald Trump. To właśnie jego aktywne działania pozwoliły sfinalizować ten niezwykle trudny i delikatny proces.

Wymiana "pięciu za pięciu" na granicy

Do przełomu doszło we wtorek bezpośrednio na granicy Polski i Białorusi. Służby przeprowadziły wymianę osób więzionych przez oba państwa. Reżim w Mińsku zwolnił łącznie pięć osób: trzech Polaków (w tym Andrzeja Poczobuta) oraz dwóch obywateli Mołdawii. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, czekał na ten moment od marca 2021 roku.

Podziękowania Tuska

Sukces operacji to efekt wspólnej pracy kilku państw. Donald Tusk podziękował "przyjaciołom z Rumunii i Mołdawii". To ich decyzje umożliwiły "skomponowanie" odpowiedniej grupy więźniów, którą Polska mogła zaproponować stronie białoruskiej w zamian za swoich obywateli. Premier docenił również wysiłek polskich dyplomatów, wymieniając m.in. wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Andrzej Poczobut uwolniony. Dziennikarz spędził pięć lat w białoruskim więzieniu

Trudna droga do finału

Negocjacje z białoruskim reżimem przypominały drogę przez mękę. Premier Tusk wyjawił, że polska strona już kilkakrotnie była blisko doprowadzenia do zwolnienia Poczobuta. W poprzednich przypadkach strona białoruska zawodziła lub celowo wycofywała się z ustaleń w ostatniej chwili. Tym razem jednak, dzięki determinacji wielu osób i silnemu wsparciu sojuszników, udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. Wszyscy przyłożyli się tutaj z jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta – podsumował szef rządu.

Źródło PAP
Powiązane
Alaksandr Łukaszenka
Kim są Polacy uwolnieni przez Białoruś? Na liście zakonnik i przedsiębiorca
European,And,Cypriot,Flags,Stand,In,European,Council,Hq,Ahead
Andrzej Poczobut z Nagrodą Sacharowa. Unia Europejska doceniła walkę o wolność
Karol Nawrocki, Waldemar Łysiak
Prezydent przyznał najwyższe polskie odznaczenia. Poczobut i Łysiak z Orderami Orła Białego
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Poniedziałek, 4 maja dniem wolnym od pracy dla Polaków? Czy należy się wolny poniedziałek za święto w niedzielę w 2026?
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Hasła z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zakaz koszenia trawy w weekend 2026
Zakaz koszenia trawy w weekend 2026. Jaki mandat za koszenie trawy w niedzielę? Od której godziny można kosić trawę?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
frank euro waluta
Które kraje europejskie będą najbogatsze do 2030 roku? Niemcy i Francja w tyle
