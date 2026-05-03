Donald Tusk wprost o relacjach Europy z USA. "Nie ma dla nas alternatywy"

Premier Donald Tusk przebywa z dwudniową wizytą w Armenii. W poniedziałek rozpoczynają się tam obrady Europejskiej Wspólnoty Politycznej, forum zainaugurowanego w 2022 r.

Today’s EPC Summit in Yerevan should send a clear signal that transatlantic bonds and the European-American friendship are our common responsibility. And that there is no alternative to this. We need each other more than ever before. Our allies can always count on Poland. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 3, 2026

Szczyt EWP odbędzie się w poniedziałek w Erywaniu pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Zaproszonych zostało 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie udział kraj spoza Europy - Kanada.

Tusk: nasi sojusznicy mogą na nas liczyć

"Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę" - dodał premier Donald Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X. "Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania elementarnej spójności politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz (szczytu - red.), Armenia" - mówił premier przed wylotem.

Tusk o wspólnocie transatlantyckiej

Premier zabrał głos w sprawie kondycji relacji transatlantyckich również w sobotę, w reakcji na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone decyzji o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. "Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" - napisał Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X.