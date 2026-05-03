Donald Tusk wprost o relacjach Europy z USA. "Nie ma dla nas alternatywy"

Beata Zatońska
dzisiaj, 19:51
Donald Tusk nie ma złudzeń/ShutterStock
Kwestie obronności wysunęły się na pierwszy plan. W tych trudnych czasach ważne są silne sojusze. "Dzisiejszy Szczyt EPC w Erywaniu powinien dać jasny sygnał, że więzi transatlantyckie i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszą wspólną odpowiedzialnością. I że nie ma dla tego alternatywy" - napisał Donald Tusk.

Premier Donald Tusk przebywa z dwudniową wizytą w Armenii. W poniedziałek rozpoczynają się tam obrady Europejskiej Wspólnoty Politycznej, forum zainaugurowanego w 2022 r.

Szczyt EWP odbędzie się w poniedziałek w Erywaniu pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Zaproszonych zostało 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie udział kraj spoza Europy - Kanada.

Tusk: nasi sojusznicy mogą na nas liczyć

"Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi sojusznicy zawsze mogą liczyć na Polskę" - dodał premier Donald Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X. "Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania elementarnej spójności politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz (szczytu - red.), Armenia" - mówił premier przed wylotem.

Ultranowoczesny sprzęt dla polskiej armii. "Nowe zdolności dla wojska"

Tusk o wspólnocie transatlantyckiej

Premier zabrał głos w sprawie kondycji relacji transatlantyckich również w sobotę, w reakcji na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone decyzji o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. "Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" - napisał Tusk we wpisie zamieszczonym na platformie X. 

